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Президент Конго Феликс Тшискеди покинул страну

Политика

Новый глава африканской страны совершает свой первый иностранный визит

Браззавиль, 7 февраля 2019, 22:38 — REGNUM  Новый президент Конго Феликс Тшискеди совершает свой первый иностранный визит в качестве главы государства, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Первой остановкой на пути Тшискеди стал Браззавиль, где он уже встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

После переговоров с президентом и министрами соседнего государства Тшискеди отправится в Анголу и Кению.

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