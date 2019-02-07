Президент Конго Феликс Тшискеди покинул страну

Браззавиль, , 22:38 — REGNUM Новый президент Конго Феликс Тшискеди совершает свой первый иностранный визит в качестве главы государства, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Первой остановкой на пути Тшискеди стал Браззавиль, где он уже встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

После переговоров с президентом и министрами соседнего государства Тшискеди отправится в Анголу и Кению.

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