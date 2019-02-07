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Российские военные в Сирии фиксируют новые обстрелы со стороны боевиков

Политика

Идлибская зона продолжает оставаться центром напряженности

Дамаск, 7 февраля 2019, 22:34 — REGNUM  Незаконные вооруженные формирования, продолжающие контролировать Идлибскую зону в Сирии, обстреляли за сутки пять населенных пунктов, сообщил 7 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Обстреляны три населенных пункта в провинции Хама, одно поселение в провинции Латакия и два района города Алеппо.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Начальник российского Центра вновь призвал главарей вооруженных группировок прекратить провокации и начать мирное урегулирование в контролируемых районах.

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Война в Сирии
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