Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Колумбийские повстанцы передали властям пленного капрала

Политика

Анхель Маурисио Асеведо Торрес был в плену у группировки ELN ровно месяц

Богота, 7 февраля 2019, 22:12 — REGNUM  Повстанцы колумбийской «Армии освобождения народа» (ELN) передали властям пленного капрала Анхеля Маурисио Асеведо Торреса, 7 февраля передает агентство Reuters.

По сообщению аппарата Уполномоченного по правам человека в Колумбии, боевики передали военного в руки «гуманитарной комиссии омбудсмена и католической церкви».

Анхель Маурисио Асеведо Торрес был в плену у группировки ELN ровно месяц, с 7 января текущего года.

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