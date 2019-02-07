Колумбийские повстанцы передали властям пленного капрала

Богота, , 22:12 — REGNUM Повстанцы колумбийской «Армии освобождения народа» (ELN) передали властям пленного капрала Анхеля Маурисио Асеведо Торреса, 7 февраля передает агентство Reuters.

По сообщению аппарата Уполномоченного по правам человека в Колумбии, боевики передали военного в руки «гуманитарной комиссии омбудсмена и католической церкви».

Анхель Маурисио Асеведо Торрес был в плену у группировки ELN ровно месяц, с 7 января текущего года.

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