Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Участник покушения на Мадуро рассказал о планах переворота в Венесуэле

Политика

По плану путчистов, переворот был запланирован на конец января — начало февраля 2019 года

Каракас, 7 февраля 2019, 22:03 — REGNUM  Задержанный за участие в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро экс-полковник венесуэльской армии Освальдо Гарсия Паломо, рассказал о планах государственного переворота, заявил 7 февраля на пресс-конференции министр связи и информации Боливарианской республики Венесуэла Хорхе Родригес.

Пресс-конференция прошла в Каракасе во дворце Мирафлорес.

Согласно показаний задержанного, мятежники пользуются активной поддержкой США, в которой участвуют и власти Колумбии.

Родригес предъявил журналистам видеозапись допроса Освальдо Гарсия Паломо, на которой он рассказывает о планах до 27 января захватить «комплекс военных учреждений Фуерте Тиуна под Каракасом, авиабазу Ла-Карлота и президентский дворец» и совершить военный переворот.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается попытка оппозиции захватить власть. Их претензии и выдвинутый ими «временный президент» Хуан Гуайдо активно поддержаны США и их сателлитами.

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Политический кризис в Венесуэле
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