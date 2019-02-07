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Комитет Сената утвердил кандидата Трампа на пост генпрокурора США

Политика

Уильям Барр уже занимал должность генпрокурора при Джордже Буше-старшем

Вашингтон, 7 февраля 2019, 21:43 — REGNUM  Судебный комитет Сената одобрил кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора США, 7 февраля передает агентство Reuters.

Республиканцы в комитете голосовали за Барра, ссылаясь на его опыт и безупречную репутацию как юриста. Демократы голосовали против из-за опасений, что Барр может затормозить расследование «русского вмешательства» в американские выборы.

Уильям Барр был предложен на пост генпрокурора президентом США Дональдом Трампом. Барр уже занимал должность генпрокурора при президенте Джордже Буше-старшем.

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