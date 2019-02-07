МИД Турции: Присуствие террористов в Идлибе — это не повод для зачистки

Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Турецкие власти считают, что присутствие радикальных исламистских группировок в сирийской провинции Идлиб — это ещё не повод для проведения силовой операции по зачистке. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в ходе выступления в Фонде политических, экономических и социальных исследований SETA в Вашингтоне.

Турецкого дипломата спросили, считает ли Анкара возможным проведение совместно с Россией операции по зачистке сирийской провинции Идлиб от террористов.

«Несмотря на присутствие радикалов, это не должно быть поводом для полномасштабной атаки, которая закончится потоками беженцев или убийством сотен тысяч невинных гражданских лиц и разрушением гражданской инфраструктуры», — сказал Онал.

При этом представитель Турции признал, что имеет место ряд провокаций, цель которых — подрыв зоны деэскалации в Идлибе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в Астане предлагал провести в Идлибе операцию по зачистке этой сирийской провинции от террористов. Однако турецкая сторона попросила этого не делать и обещала попытаться урегулировать проблему Идлиба путем переговоров. Пока Анкара не сильно преуспела.