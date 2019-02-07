ВВС Франции продолжают бомбить боевиков на севере Чада

Нджамена, , 21:22 — REGNUM Военно-воздушные силы Франции продолжают наносить удары по боевикам, вторгшимся в Чад из Ливии, 7 февраля передает агентство Reuters.

Власти Франции уже призвали своих граждан, проживающих в Чаде, «проявлять бдительность» в связи с возможными ответными действиями боевиков.

«Учитывая воздушные операции, которые французские военные проводят на северо-востоке Чада… гражданам Франции настоятельно рекомендуется проявлять бдительность», — говорится в сообщении французского посольства в Чаде.

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