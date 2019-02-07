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Прокуратура Швейцарии закрыла дело сына президента Экваториальной Гвинеи

Политика

Теодор Нгема Обианг Мангу ни в чём не виноват

Женева, Швейцария, 7 февраля 2019, 21:06 — REGNUM  Прокуратура Швейцарии закрыла дело Теодора Нгемы Обианга Мангу, сына президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению прокуроров, дело прекращено после того, как Экваториальная Гвинея согласилась выплатить властям Женевы $1,3 млн «для покрытия процедурных расходов».

25 автомобилей, арестованных у сына президента Экваториальной Гвинеи в 2016 году в Швейцарии, и его яхта, находящаяся под арестом в Нидерландах, будут переданы владельцу.

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