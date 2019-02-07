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ЦИК Украины отказал Савченко в регистрации кандидатом в президенты — СМИ

Политика

Савченко уже почти год сидит в тюрьме

Киев, 7 февраля 2019, 20:58 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Украины отказала депутату Верховной рады Надежде Савченко в регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах главы государства 31 марта. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Надежда Савченко ещё в минувшем году заявила, что намерена участвовать в выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Однако затем в отношении Савченко было возбуждено уголовное дело. Депутата Рады обвинили в подготовке серии террористических актов в Киеве и попытке государственного переворота. Савченко назвала обвинения абсурдными, однако её арестовали и до сих пор держат в тюрьме.

Следствие по делу Савченко тянулось довольно долго, сейчас идет судебное разбирательство. Депутаты Раду грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Кандидатура Савченко была выдвинута партией «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Однако ЦИК отказал Савченко в регистрации. Также было отказано в регистрации самовыдвиженцам Владимиру Олейнику, Владимиру Кононенко и Дмитрию Павличенко.

Напомним, к сегодняшнему дню отказ в регистрации кандидатом в президенты Украины получили уже 47 человек. ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты 42 человека.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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