Минобороны выдвинуло США список условий для сохранения ДРСМД

Москва, , 20:56 — REGNUM Россия предлагает США в течение полугода до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) принять ряд мер для возвращения к его неукоснительному соблюдению. Об этом говорится в распространённом 7 февраля заявлении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

В качестве условий сохранения договора российская сторона рассматривает уничтожение Соединёнными Штатами развёрнутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для запуска крылатых ракет Tomahawk, а также ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

Кроме этого, заявляют в министерстве, США должны уничтожить свои ударные беспилотники, подпадающие по характеристикам под определение предусмотренного в ДРСМД термина «крылатая ракета наземного базирования».

Сообщается, что в Минобороны приглашён военный атташе при посольстве США в Москве для вручения ему соответствующей ноты.

Ранее сегодня в российском оборонном ведомстве отреагировали на ноту Госдепартамента США о приостановке Вашингтоном своего участия в договоре и начале процедуры выхода из него.

Минобороны назвало необоснованными и бездоказательными утверждения о нарушении Россией обязательств по ДРСМД и при этом обвинило США в многолетнем «реальном нарушении требований» договора.

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