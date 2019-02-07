Саперы ООН отчитались о годе работы в Ираке

Женева, Швейцария, , 20:54 — REGNUM В 2018 году эксперты агентства ООН по разминированию (UNMAS) обезвредили 17 000 бомб, «поясов шахида», мин и других взрывчатых устройств в Ираке, 7 февраля передает агентство Reuters.

По словам представителя UNMAS Пера Лодхаммара, агентству предстоят «многие годы» работы. Около 100 000 зданий в Ираке было разрушено войной, и во всех из них могут быть неразорвавшиеся снаряды, авиабомбы или мины-ловушки.

Только в Мосуле UNMAS предстоит «перелопатить» 7,6 млн тонн обломков разрушенных зданий. Проблемой, которая может занять десятилетия, являются авиабомбы глубокого проникновения, использовавшиеся против бункеров террористов.

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