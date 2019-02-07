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Эрдоган: Турция готова заменить США в борьбе с террористами в Сирии

Политика

Анкара «позаботится» о курдских вооруженных формированиях в Сирии, которых пока прикрывают американские военные

Анкара, 7 февраля 2019, 20:48 — REGNUM  Турция готова занять место США в борьбе с террористами в районах Сирии, которые покинут американские военные контингенты, заявил 7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı.

При этом Эрдоган сообщил об успешном «преодолении» всех проблем в турецко-американских отношениях.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Трамп заявил о решении начать вывод своих войск с территории САР.

Как сообщало ИА REGNUM, главной опорой США на сирийской территории являются курдские отряды, которые расцениваются Турцией как террористы.

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Война в Сирии
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