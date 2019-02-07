Парламент Греции начал обсуждения сделки о вступлении Македонии в НАТО

Афины , , 20:39 — REGNUM Профильный комитет греческого парламента начал обсуждение соглашения о вступлении Македонии в НАТО, 7 февраля передает агентство Associated Press.

После внутренних обсуждений вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента, который должен принять решение о сделке 8 февраля.

До разрешения спора о названии Македонии Греция всегда блокировала попытки вступления своего соседа в НАТО и Евросоюз.

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