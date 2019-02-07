Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Пентагон начал жаловаться на «киберактивность Китая в Венесуэле»

Политика

«Это совершенно не помогает демократическому разрешению ситуации»

Вашингтон, 7 февраля 2019, 20:33 — REGNUM  Китай проявляет повышенную киберактивность в Венесуэле, мешая демократическому процессу, заявил 7 февраля в американском Сенате начальник Южного командования США адмирал Крейг Фоллер.

«Китайцы там проявляют киберактивность таким образом, что это совершенно не помогает демократическому разрешению ситуации», — сказал Фоллер.

Напомним, Китай, как и Россия и ряд других стран, выступил категорически против попытки захвата власти в Венесуэле проамериканскими силами, провозгласившими «временным президентом» страны Хуана Гуайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Южного командования США заявил о схожести ситуации с беженцами из Венесуэлы с ситуацией в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Южное командование США: кризис в Венесуэле схож с ситуацией в Сирии

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Политический кризис в Венесуэле
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