Число кандидатов в президенты Украины достигло 42

Киев, , 20:27 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала ещё одного кандидата в президенты республики. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает «Укринформ».

ЦИК Украины зарегистрировала продюсера Владимира Петрова в качестве кандидата в президенты страны на очередных выборах 31 марта. Таким образом, общее число зарегистрированных кандидатов в президенты Украины достигло 42.

Петров является продюсером некоего ООО «Люмпен продакшн». Он баллотируется в президенты Украины в качестве самовыдвиженца.

Напомним, ранее сегодня ЦИК Украины зарегистрировал четверых кандидатов в президенты Украины, в том числе действующего президента Петра Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация кандидатов в президенты Украины началась 31 декабря 2018 года. Прием документов от кандидатов был закрыт 3 февраля. До 8 февраля включительно ЦИК Украины должная рассмотреть все заявки и выдать список всех зарегистрированных кандидатов.