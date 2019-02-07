Член Совфеда рассказал, как Украина передала Крым США

Москва, , 20:35 — REGNUM Стремление Украины в НАТО было закреплено еще в 1997 году в хартии особого партнерства этой страны и Северо-атлантического альянса. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на телеканале Россия 1 сообщил бывший представитель миссии Украины в НАТО в 2008—2011 годах Петр Гаращук.

«Еще в 1997 году, в хартии про особое партнерство Украины с НАТО было продекларировано стремление Украины в НАТО. Потом это было зафиксировано в нескольких законах, когда пришел Виктор Янукович, он эти законы изменил. Сейчас новому президенту будет намного сложнее это изменить. Это, скорее всего, вопрос не вступления в НАТО, а отдаление от России. Вот какой шаг. Раньше этого никогда бы не было», — рассказал Гаращук.

О том, что Украина и раньше намеревалась сблизиться с НАТО, рассказал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«В 2007 году, по большому счету, Крым Украиной был полностью передан США как ключевая база. В Крыму, с точки зрения украинского законодательства, были запланированы тендеры на казармы, расширенную военно-морскую базу. Было продумано всё, что связано со школами и детскими садами (для детей американских военнослужащих). И самое главное, там были запланированы военные объекты, которые могли повлиять на безопасность Российской Федерации с непреодолимыми последствиями. В данном случае, процессы, которые происходили. Я не понимаю вашу власть, зачем вы устроили «Майдан». Вы могли Януковича спокойно переизбрать. Но вы пошли по своему пути, устроили кровавую бойню для своего народа, опустили свой народ ниже канализации. Сегодня в рамках одного госучреждения загоняете свою страну в тупик, последствия этих действий непоправимы», — рассказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховная рада Украины закрепила в конституции курс страны в НАТО и Евросоюз.

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