Четверг, 7 Февраля 2019 года
20:23:01 МСК

Туск не стал извиняться перед Мэй за пожелание гореть в аду

Политика

На переговорах по Brexit «до сих пор нет прорыва»

Брюссель, 7 февраля 2019, 19:57 — REGNUM  Глава Европейского совета Дональд Туск не стал комментировать свои высказывания о «специальном месте в аду» для авторов Brexit в ходе переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй, 7 февраля передает агентство Reuters.

Содержание переговоров Туска и Мэй в Брюсселе также осталось за кадром. На своей странице в Twitter Туск сообщил только, что в переговорах по Brexit «до сих пор нет прорыва».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Туск заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что надеется увидеть «специальное место в аду» для инициаторов выхода Великобритании из Евросоюза.

Читайте также: Мэй и Юнкер готовы «договариваться и преодолевать» разногласия по Brexit

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить