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Южное командование США: кризис в Венесуэле схож с ситуацией в Сирии

Политика

Асад должен был уйти... Что задолжает Вашингтону Мадуро?

Южное командование США: кризис в Венесуэле схож с ситуацией в Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Волчина

Вашингтон, 7 февраля 2019, 19:55 — REGNUM  Миграция из Венесуэлы скоро достигнет масштабов потока беженцев из Сирии, заявил 7 февраля начальник Южного командования США адмирал Крэйг Фоллер.

«Миграция из Венесуэлы приближается к масштабам сирийского кризиса с беженцами, что отражается на соседних странах», — заявил Фоллер.

При этом американский генерал обвинил своих венесуэльских коллег, сохраняющих верность законной власти, в коррупции и незаконной торговле наркотиками и нефтью.

Как сообщало ИА REGNUM, США активно поддерживают попытку захвата власти в Венесуэле сторонниками самопровозглашенного «временного президента» страны Хуана Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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