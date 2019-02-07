Медведев назначил нового руководителя Ростуризма

Москва, , 19:52 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Зарины Догузовой новым руководителем Ростуризма, сообщила 7 февраля пресс-служба правительства России.

Зарина Догузова ранее работала управлении президента России по общественным связям и коммуникациям, с 2015 года возглавляла департамент по сопровождению крупных международных мероприятий.

Напомним, ранее на неделе Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности главы Ростуризма. Полномочия самого федерального агентства переданы в ведение Минэкономразвития.

Премьер-министр поручил аппарату правительства подготовить предложения по «кадровому усилению» Минэкономразвития для работы на данном направлении.

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