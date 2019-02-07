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Макрон бросает Меркель одну на Мюнхенской конференции по безопасности

Политика

Ось Париж — Берлин начинает трещать

Макрон бросает Меркель одну на Мюнхенской конференции по безопасности
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кто есть кто

Берлин, 7 февраля 2019, 19:27 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности и он совместного выступления с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках этой конференции. Об этом сегодня, 7 февраля, пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Официально французские власти ссылаются на «трудности с расписанием» главы Пятой Республики, однако эксперты говорят о явном охлаждении германо-французских отношений.

Стоит отметить, что доверенное лицо Макрона Хенрих Эндерляйн заявил, что отказ президента Франции от участия в Мюнхенской конференции по безопасности является «символическим сигналом».

Конечно, у Макрона слишком много проблем дома, так как во Франции до сих пор не утихает протестное движение «желтых жилетов», однако уже слишком много признаков «затяжного отчуждения» между лидерами Франции и Германии, отмечает Эндерляйн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что Франция намерена активно противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2», основную выгоду от которого получит Германия.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция решила активно противодействовать «Северному потоку — 2»

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Мюнхенская конференция по безопасности
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