Киев принес «кровавую жертву», изменив Конституцию под НАТО — эксперт

Киев, , 19:22 — REGNUM Закрепление в конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО — это рекламная кампания, манипуляция и мошенничество президента Петра Порошенко. Об этом 7 февраля написал на своей странице в Фейсбуке украинский политолог Руслан Бортник.

«Сегодняшние ритуальные действия в парламенте напоминают мне шаманов древних инков или лекарей средневековья, которые вместо строительства оросительной системы для борьбы с засухой или разработки лекарств и соблюдения гигиены, молились богам и приносили кровавые жертвы», — отметил Бортник.

По его словам, закрепление курса в НАТО и ЕС раскалывает украинское общество и создает условия для появления экстремизма и сепаратизма.

«Нашими жертвами в этом процессе станут: 1. Национальное единство. Ведь как показывает социология, в большинстве своем украинцы вступление в НАТО не поддерживают (за — до 46% населения), а за вступление в ЕС от 47% до 56% граждан. Общество в этом вопросе расколото. Стоит добавить, что это социологические данные без Крыма и Донбасса, а с учетом мнения тех людей картина была бы еще ярче и НЕ в пользу ЕС и НАТО. Поэтому необходимо честно говорить о том, что сегодня вступление в эти союзы поддерживает меньшинство украинцев. Решение парламента закрепить курс на вступление в них еще раз расколет украинское общество, создавая дополнительный элемент внутреннего конфликта, из которого потом могут прорасти экстремизм, сепаратизм и прочие негативные явления», — считает Бортник.

Политолог также считает, что Запад опасается того, что Киев «развернется на восток» или займется внутренними реформами.

«В любом случае, до завершения конфликта на Донбассе и урегулирования вопроса Крыма — ЕС и НАТО ничего реального по принятию Украины в члены не сделают. Хотя имитировать и могут — ведь боятся, что украинцы развернутся на восток, или, и того хуже, займутся собой и станут конкурентами ЕС, НАТО, РФ, ОДКБ на многих внешних рынках — как это уже было в нашей истории. Европейские, американские, японские и гонконгские стандарты благополучия и безопасности необходимо строить внутри страны и тогда мы будем желанным гостей, а не нищим попрошайкой на чужом празднике. И вот тогда, мы может вступим в какие-то экономические и военные союзы равноправными партнерами», — подчеркнул Бортник.

Эксперт считает, что это решение также приведет к обострению конфликта на Донбассе и новым жертвам.

«Новые жертвы на Донбассе и невозможность интегрировать Крым и ОРДЛО. Каждый депутат, нажимая зеленую кнопку, фактически голосовал за отделение этих территории (жителям которых вступление в НАТО как минимум неприемлемо) и жал на спусковой крючок на линии фронта. Это откладывает завершение конфликта и приведет к новым жертвам», — подытожил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект №9037 по стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. За документ проголосовали 334 депутата.

Перед голосованием президент Украины Петр Порошенко напомнил, что в 2014 году Украина потеряла Крым, когда имела внеблоковый статус. Он выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО и ЕС.

«10 лет назад в этом зале звучали призывы к многовекторности. Звучали безответственные призывы к внеблоковости. Хочу всем напомнить, в 2014 году в феврале месяце агрессия России началась на Украину тогда, когда она имела внеблоковый статус. И это не спасло. Сейчас мы должны решительно двигаться вперед, дорогой к членству в ЕС и НАТО», — добавил Порошенко.