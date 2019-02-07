В Госдуме хотят ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых

Москва, , 19:15 — REGNUM Пожилой возраст потерпевшего может стать отягчающим вину преступника обстоятельством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») инициирует дискуссию о возрасте пострадавшего как отягощающем вину «коэффициенте»

"Возможно, имеет смысл провести парламентские слушания на тему «Безопасная старость», рассмотреть внесение поправок, благодаря которым пожилой возраст пострадавшего станет отягчающим обстоятельством и так далее. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы пожилой возраст перестал быть фактором повышенного риска», — отметил Толстой.

Парламентарий привел данные МВД, согласно которым количество пожилых людей, ставших жертвами преступлений разного рода, за последние 10 лет увеличилось в два с лишним раза, каждый четвертый из них — в возрасте старше 71 года.

«Дальше — страшнее: 39% преступлений — угроза убийством, 28% — побои, 10% — причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, 5% — убиты! Это жуткие цифры!» — возмущен он.

Госдума приняла закон о пенсионной реформе. На пять лет повысился возраст выхода на пенсию.

Сейчас к отягощающим вину обстоятельствам относится состояние опьянения, предварительный сговор, совершение преступления группой лиц.