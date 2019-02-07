Киев обвинили в нарушении декларации о государственном суверенитете

Киев, , 19:07 — REGNUM Украинские политики и эксперты уверены, что закрепление в конституции Украины курса в НАТО и ЕС не гарантирует Киеву вступление в альянс.

В частности, депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» голосовали против изменений в Конституцию, которые предусматривают курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО. По словам депутата, сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, Украина должена сохранять нейтральный и внеблоковый статус.

«Мы голосовали «против» по трем причинам. Во-первых, Декларация о государственном суверенитете, принятая в 1990 году, провозгласила курс Украины на обретение статуса нейтрального государства, которое не участвует в военных блоках. Именно этот внешнеполитический курс был реализован Актом провозглашения независимости и утвержден на общенациональном референдуме 1 декабря 1991 года. Поэтому попытка закрепить курс на ЕС и НАТО противоречит волеизъявлению граждан на референдуме», — сказал Бойко 7 февраля в кулуарах Рады.

Он напомнил, что НАТО и ЕС не собираются принимать Украину.

«Прежде всего основными препятствиями являются военный конфликт на востоке страны, безумная коррупция, серьезные проблемы, связанные с внутриполитическим кризисом в Украине. В-третьих, не может парламент с уровнем доверия у населения аж 4% принимать решения за весь народ Украины. Внешнеполитический курс государства должен определять только украинский народ на общенациональном референдуме», — добавил Бойко.

В свою очередь украинский дипломат, генеральный консул Украины в Стамбуле (2010−2014) Богдан Яременко считает, что Киеву удалось законодательно закрепить курс в НАТО и ЕС.

«Закреплен ли в законодательстве Украины курс на вступление в НАТО? Да, закреплен. Достаточно ли существующих положений законодательства Украины без изменений в Конституцию, которые закрепляют намерения нашего государства вступить в НАТО, для того, чтобы НАТО поняло наше намерение? Да. Достаточно. НАТО неоднократно на разных уровнях принимало политические заявления или решения, в которых отмечается или приветствуется намерение Украины вступить в Альянс», — пишет Яременко 7 февраля на своей странице в Фейсбуке.

Он выразил уверенность в том, что отдельные страны НАТО не поддержат вступление Украины в альянс.

«Может ли Украина сейчас вступить в НАТО? Нет. Каждая из стран НАТО должна одобрить решение Альянса пригласить Украину к членству. Несмотря на то, что в НАТО официально проводится политика «открытых дверей» (все желающие могут вступить), в НАТО всегда было по меньшей мере несколько государств, которые по тем или иным причинам не были готовы поддержать стремление Украины к членству в Альянсе», — отметил Яременко.

Поправки в конституцию он назвал частью «избирательной технологии президента Порошенко, которая не имеет ничего общего с обеспечением интересов Украины в сферах безопасности, обороны и внешней политики».

«При этом президент, Верховная Рада и Кабмин не выполняют большую часть официальных обязательств в рамках годовой национальной программы сотрудничества с НАТО», — подытожил Яременко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект №9037 по стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко считает, что вступление Украины в НАТО поможет Киеву восстановить территориальную целостность и вернуть Крым.

«Сегодня мы в Конституции закрепили бесповоротность курса в ЕС и НАТО, на возврат в Европу… Это не просто декларативные нормы, о которых говорят наши оппозиционеры, проголосовав сегодня «за», это в первую очередь закрепление ответственности всех ветвей власти за выбранный народом Украины курс на ЕС и НАТО… НАТО — это безопасность суверенитета Украины. НАТО — это возврат в украинское государство Крымского полуострова из аннексии и оккупации», — считает Луценко.