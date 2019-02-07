Совбез Киргизии: Ущерб от коррупции превысил 6,5 млрд рублей

Бишкек, , 19:05 — REGNUM В 2018 году ущерб от коррупционных преступлений в Киргизии достиг 6 млрд 927 млн сомов (6 млрд 566 млн рублей). Об этом заявил секретарь совета безопасности республики Дамир Сагынбаев, выступая на пресс-конференции сегодня, 7 февраля.

По его словам, президент Сооронбай Жээнбеков в ходе недавно состоявшегося заседания совбеза пообещал усилить борьбу с коррупцией и держать этот вопрос под личным контролем.

Также глава совета безопасности отметил , что в минувшем году антикоррупционные органы возбудили 988 уголовных дел, в том числе в отношении бывших высокопоставленных чиновников.

«Остановлюсь только на тех, которые вызвали общественный резонанс. Всего 19 уголовных дел, из которых 9 уже направлены в суд, по отдельным уже приняты решения в первой инстанции. 10 на стадии завершения следственных действий. Предъявлено обвинение 82 лицам, из которых 44 содержатся под стражей. Общая сумма ущерба по этим делам — 6 млрд 527 млн сомов (6 млрд 186 млн рублей)», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в рамках антикоррупционных уголовных дел были арестованы: бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев , бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев , экс-мэры киргизской столицы Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов, бывший руководитель таможенной службы Адамкул Жунусов и семь бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.