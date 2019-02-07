МВФ пока не рассматривает варианты финансовой помощи Венесуэле

Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Международный валютный фонд считает, что обсуждать возможное предоставление Венесуэле финансовой помощи пока еще преждевременно. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил журналистам представитель МВФ Джерри Райс.

«Очевидно, что есть ряд средств, финансовых инструментов, технической помощи и анализа — все, что использует МВФ. Но было бы преждевременно говорить о чем-то конкретном», — заявил Райс, говоря о предоставлении финансовой помощи Венесуэле.

Также Райс напомнил, что МВФ с 2004 года не ведет с Венесуэлой даже обычных консультаций, который проходят с большинством стран-членов фонда. Также МВФ уже несколько лет не получает от Центробанка Венесуэлы никаких официальных данных.

При этом Райс отметил, что МВФ уже установил контакты с американской марианеткой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы. В вопросе о том, кто является законной власть в Венесуэле, МВФ будет ориентироваться на «международное сообщество», а не на волеизъявление народа Боливарианской республики.