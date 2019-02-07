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Могерини призвала Венесуэлу к миру и диалогу на переговорах в Уругвае

Политика

В Монтевидео стартовали встречи Международной контактной группы по Венесуэле

Могерини призвала Венесуэлу к миру и диалогу на переговорах в Уругвае
European External Action Service
Федерика Могерини

Монтевидео, 7 февраля 2019, 18:52 — REGNUM  Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала Венесуэлу к мирному урегулированию кризиса и политическому диалогу на саммите в Уругвае, 7 февраля передает агентство Reuters.

В Монтевидео стартовали встречи Международной контактной группы по Венесуэле, в которую вошли ряд стран Евросоюза и Латинской Америки.

На переговорах нет представителей оппозиции Венесуэлы и президента боливарианской республики Николаса Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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