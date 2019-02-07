Мэр Днепра выступил против переименования региона в Сичеславскую область

Днепропетровск, Украина, , 18:50 — REGNUM Мэр украинского города Днепра Борис Филатов выступает против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом он написал 7 февраля на своей странице в Facebook.

«Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц», — написал мэр.

Вместе с тем Филатов добавил, что он «абсолютно спокоен» на этот счёт. «Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите», — отметил он.

Напомним, в Верховную раду ранее было внесено на рассмотрение сразу два законопроекта о переименовании Днепропетровской области в рамках процесса декоммунизации. Арезидентский законопроект предусматривает переименование области в Днепровскую, а депутатский — в Сичеславскую.

В свою очередь, кандидат в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул призвал вынести вопрос о переименовании региона на местный референдум.

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