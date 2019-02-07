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СМИ: В Сирии на боевом задании погиб сержант-контрактник, уроженец Кубани

Политика

Сержант контрактной службы похоронен в Тихорецком районе Краснодарского края

Краснодар, 7 февраля 2019, 18:12 — REGNUM  При выполнении боевого задания в Сирии погиб сержант-контрактник, уроженец Кубани, сообщает 7 февраля агентство ИНТЕРФАКС-АВН со ссылкой на пресс-службу администрации Тихорецкого района Краснодарского края.

Уточняется, что сержант контрактной службы погиб 31 января в возрасте 24 лет и 4 февраля был похоронен в Тихорецком районе Краснодарского края.

Агентство сообщает, что на похоронах погибшего присутствовали представители командования бригады и его боевые товарищи.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России с осени 2015 года по просьбе правительства Сирийской Арабской Республики проводят на территории Сирии военную операцию против террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и незаконных вооруженных формирований.

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Война в Сирии
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