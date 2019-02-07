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Москвичи собрались выразить протест открытию «Ельцин-центра»

Политика

К дому по адресу Малая Никитская, 12 пришли более сотни человек

Москва, 7 февраля 2019, 18:12 — REGNUM  Жители Москвы собрались на встречу с депутатами Госдумы РФ, на которой выступили против открытия в Москве филиала «Ельцин-центра», передаёт 7 февраля корреспондент ИА REGNUM.

К дому по адресу Малая Никитская, 12 пришли более сотни человек.

Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) рассказал о массе звонков, поступающих депутатам парламентских партий, с требованием «не допустить этого позора в Москве по организации филиала «Ельцин-центра».

По его словам, с фамилией Ельцина связаны развал великой державы СССР, развал экономики, колоссальная коррупция, мздоимство, уменьшение численности народонаселения.

Некоторые выступавшие предлагали закрыть и уже действующий «Ельцин-центр» в Екатеринбурге.

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