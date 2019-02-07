Действия Норвегии ведут к эскалации напряжённости в Арктике — Захарова

Москва, , 18:07 — REGNUM Норвегия содействует НАТО в планах по наращиванию присутствия альянса в арктическом регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Примеров деятельного участия самой Норвегии в реализации планов НАТО по наращиванию присутствия альянса в арктическом регионе становится всё больше. В 2019 году этот перечень пополнится вкладом в создание инфраструктуры для обслуживания подводных лодок в северной Атлантике», — заявила Захарова.

В частности, речь идёт о создании отдельного порта для приёма атомных подлодок недалеко от северонорвежского города Тромсё, отметила она. Такие действия повышают напряжённость и риски военной деятельности в регионе, отметила она.

«Подобная деятельность не будет оставаться без реакции. Российская Федерация предпримет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности», — добавила официальный представитель МИД РФ.