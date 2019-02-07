Кому присягнул Порошенко, провозгласив курс Украины на членство в НАТО?

Москва, , 18:15 — REGNUM Решение депутатов Верховной Рады закрепить в Конституции Украины её курс на вступление в НАТО и ЕС — это предвыборный шаг президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов.

«Это скороспелый текст политической присяги, которую должны слушать те, кому присягают, — сказал Морозов. — И совсем не обязательно, чтобы они просили присягать. Но надо поторопиться и сделать это, потому что зависимость тех, кто присягает, от тех кому присягают, — вопрос жизни и смерти. Если раньше декларировался внеблоковый статус страны, то сегодня этот статус изменён, и предложена новая стратегия — «мы уходим от РФ». Сегодня все аналитики и специалисты по выборным технологиям [интерпретировали это как] ещё один крупный шаг к 31 марта. Порошенко показал, что за него Рада и что те, кому он присягнул, точно будут болельщиками за конкретного кандидата на предстоящих выборах. Это далеко идущий шаг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Верховная Рада Украины закрепила в конституции курс страны в НАТО и Евросоюз. Отметим, что ранее 20 сентября 2018 года Верховная Рада внесла в повестку сессии и направила на рассмотрение в Конституционный суд законопроект о закреплении в конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО. КСУ признал документ конституционным.