Украина взяла курс на собственную «югославизацию» – депутат Госдумы РФ

Москва, , 18:12 — REGNUM Украина в НАТО не окажется никогда. Об этом глава комитета Госдумы по делам СНГ РФ Леонид Калашников (КПРФ) заявил 7 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что парламент Украины закрепил в конституции её курс в НАТО и Евросоюз.

«Есть пятая статья устава НАТО, [которая] говорит о том, что в Альянс не могут принимать страну, у которой есть территориальные споры, — сказал Калашников. — Чтобы их (других членов НАТО — прим. ИА REGNUM ) не втянули в войну. Ещё раз: никогда Украина там не окажется».

Кроме того, парламентарий назвал решение Верховной Рады «окончательной югославизацией» Украины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля парламент Украины закрепил в конституции курс страны в НАТО и Евросоюз. За документ проголосовали 334 депутата. Президент Украины Пётр Порошенко назвал голосование «историческим днём».

«10 лет назад в этом зале звучали призывы к многовекторности, — сказал Порошенко. — Звучали безответственные призывы к внеблоковости. Хочу всем напомнить, в 2014 году в феврале месяце агрессия России началась на Украину тогда, когда она имела внеблоковый статус. И это не спасло. Сейчас мы должны решительно двигаться вперёд, дорогой к членству в ЕС и НАТО».

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