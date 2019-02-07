МИД РФ назвал очередным вбросом данные о «третьем отравителе» Скрипалей

Москва, , 17:54 — REGNUM Сообщения в британских СМИ о появлении третьего подозреваемого в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери являются очередным вбросом, не подкреплённым никакими фактами. Об этом заявила на брифинге 7 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в Москве видели данные публикации, однако за ними не последовало никакой более точной или официальной информации. «Опять мы видим инспирирование различных антироссийских домыслов в британских СМИ», — констатировала представитель МИД.

Напомним, ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что в отравлении Скрипалей в Солсбери якобы участвовали три человека. По утверждениям издания, третьим в деле был некий офицер Сергей Федотов, который после инцидента ещё несколько дней оставался в Великобритании.

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