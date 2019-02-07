В МИД РФ прокомментировали слухи о вмешательстве России в молдавские выборы

Москва, , 17:53 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что парламентские выборы в Молдавии пройдут в соответствии с общепризнанными демократическими стандартами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательные процессы в Молдавии. Исходим из того, что предстоящее голосование должно быть проведено в строгом соответствии с общепризнанными стандартами демократических выборов», — заявила Захарова.

Она отметила, что на фоне начавшейся в Молдавии избирательной кампании, в медийном пространстве участились «публичные выпады в адрес России со стороны отдельных молдавских политиков».

Напомним, что мандат действующего высшего законодательного органа Молдавии истёк 30 ноября 2018 года. Выборы в парламент страны состоятся 24 февраля 2019 года.