Четверг, 7 Февраля 2019 года
17:52:50 МСК

Верховная рада узаконила «евроатлантические потуги Порошенко»

Политика

Курс

Москва, 7 февраля 2019, 17:52 — REGNUM  Закрепление в конституции Украины курса на вступление в Евросоюз и НАТО в Госдуме назвали попыткой «узаконить евроатлантические потуги Петра Порошенко, на которые он пытается сделать ставку в своей предвыборной кампании», передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Украинские политики перекраивают главный закон страны под «евростандарт», чем собственноручно отказываются от суверенитета и национальной идентичности в попытке доказать преданность Вашингтонским и Брюссельским спонсорам», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Членство в НАТО и ЕС — это наживка для киевского режима, которую он теперь пытается выдать за светлое будущее для граждан Украины, попутно разоряя украинский народ и разворовывая страну, отметил парламентарий.

Верховная рада Украины приняла поправки в конституцию страны. Документом устанавливается стратегическая задача государства: приобретение полноправного членства в НАТО и Европейском союзе. Нормы также обязали правительство обеспечивать реализацию курса на вступление в обе организации, а главе государства присвоили статус гаранта проведения такого курса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить