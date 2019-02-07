Верховная рада узаконила «евроатлантические потуги Порошенко»

Москва, , 17:52 — REGNUM Закрепление в конституции Украины курса на вступление в Евросоюз и НАТО в Госдуме назвали попыткой «узаконить евроатлантические потуги Петра Порошенко, на которые он пытается сделать ставку в своей предвыборной кампании», передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Украинские политики перекраивают главный закон страны под «евростандарт», чем собственноручно отказываются от суверенитета и национальной идентичности в попытке доказать преданность Вашингтонским и Брюссельским спонсорам», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Членство в НАТО и ЕС — это наживка для киевского режима, которую он теперь пытается выдать за светлое будущее для граждан Украины, попутно разоряя украинский народ и разворовывая страну, отметил парламентарий.

Верховная рада Украины приняла поправки в конституцию страны. Документом устанавливается стратегическая задача государства: приобретение полноправного членства в НАТО и Европейском союзе. Нормы также обязали правительство обеспечивать реализацию курса на вступление в обе организации, а главе государства присвоили статус гаранта проведения такого курса.