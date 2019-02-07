В МИД РФ прокомментировали запрет наблюдателей из России на выборах Украины

Москва, , 17:44 — REGNUM Запрет участия наблюдателей от России в наблюдении за выборами на Украине был одобрен парламентом страны, даже несмотря на то, что Вашингтон и Брюссель не поддержали это предложение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Перед брифингом пришло сообщение относительно того, что Верховная рада приняла закон о запрете наблюдателям от России принимать участие в наблюдении за выборами. Это очередной шаг на пути к «истинной демократии» на Украине, мы все это прекрасно понимаем», — заявила Захарова.

Она отметила, что по этому поводу из Брюсселя и даже Вашингтона доносились предложения о допуске российских наблюдателей. Так, специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заявил о том, что «было бы неплохо», если российские наблюдатели под началом БДИПЧ ОБСЕ будут допущены на предстоящие выборы.

«Но, несмотря на это, Верховная рада решила по-другому. Ещё раз говорю, что это, конечно, торжество «демократии» шаг за шагом», — добавила она.

7 февраля Верховная рада приняла законопроект, в соответствии с которым наблюдателям из России запрещается принимать участие в избирательном процессе на Украине. На этом фоне президент Украины Пётр Порошенко ранее уже заявил о намерении отдать приказ Государственной пограничной службе, чтобы не пропускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы Украины 31 марта.