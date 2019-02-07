Северный флот провёл морские учения в Арктике

Москва, , 17:43 — REGNUM Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провёл учения в акватории Баренцева моря, сообщает 7 февраля пресс-служба Северного флота.

В учениях также были задействованы многофункциональный корабль тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир «Николай Чикер».

Экипажи с 26 января отработали оказание помощи терпящему бедствие надводному кораблю, пополнение запасов от танкера в море, отработали выполнение задач по противовоздушной и по противоподводно-диверсионной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Горшков» с крылатыми ракетами «Калибр» входит в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота вместе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий».

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