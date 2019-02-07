МИД: Россия будет отстаивать право на наблюдение за выборами на Украине

Москва, , 17:37 — REGNUM Россия будет отстаивать своё право на отправку представителей на Украину для контроля за ходом президентских выборов в составе наблюдательных миссий. Об этом 7 февраля заявил журналистам замглавы МИД России Григорий Карасин.

По его словам, решение Киева не пускать в страну наблюдателей из России является «нарушением существующих норм международного общения».

Украинские власти «посторонними решениями препятствуют отправлению нормальных функций международных организаций, призванных организовывать наблюдение за всеми выборами без исключения», подчеркнул Карасин.

Напомним, ранее сегодня Верховная рада приняла законопроект, запрещающий российским представителям участвовать в наблюдении за выборами президента Украины.

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