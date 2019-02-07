Моравецкий: Вышеградская группа хочет, чтобы Британия осталась в Евросоюзе

Братислава, , 17:25 — REGNUM Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) хотела бы, чтобы Великобритания не покидала Европейский союз. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи глав стран Вышеградской группы и канцлера Германии Ангелы Меркель в Братиславе в четверг.

«Я хотел бы и, думаю, все мы, кто здесь стоит, хотели бы, чтобы Великобритания осталась членом Европейского союза», — сказал Моравецкий в ходе совместной пресс-конференции.

При этом он пояснил, что в этом вопросе окончательное решение, конечно же, остается за Великобританией. Но вместе с тем Моравецкий отметил, что выход Соединенного королевства из Евросоюза требует «креативных и эластичных решений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из Евросоюза должен быть осуществлен 29 марта, однако ситуацию осложняет тот факт, что до сих пор нет согласованного плана выхода Соединенного королевства из наднационального объединения.

Напомним, что Меркель на той же встрече в Братиславе заявила, что Евросоюза ждет от Великобритании уже наконец-то конкретных заявлений о том, чего Лондон хочет от Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель: Евросоюз ждет от Великобритании ясности по вопросу Brexit