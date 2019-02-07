Москва, , 17:21 — REGNUM Минобороны РФ сообщило о учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» мобильного базирования. Заданный район цели на полигоне Кура поражен. МБР «Ярс» оснащена разделяющейся головной частью (3−6 боевых блоков). МБР «Ярс» может быть как мобильного, так и шахтного базирования.

Минобороны США также проинформировало об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3» (Minuteman III). Ракета, пролетев 7 тысяч километров, поразила цель в районе атолла Кваджалейн, который находится в Тихом океане. МБР Minuteman III относится к ракетам шахтного базирования. Максимум может нести три боеголовки.

Что в данном случае интересно. Оба пуска прошли в один день — 6 февраля. Таким образом, состоялась «ракетная дуэль» между Россией и США.

Данные пуски относятся к учебно-боевым и испытательным. Однако подтекст такой синхронности их проведения совершенно понятен. Особенно это читается на фоне начала выхода США, а затем и РФ, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Следует заметить, что испытательный пуск ракеты «Минитмен-3», который состоялся 31 июля 2018 года, был неудачным. Он не привел к поражению учебной цели. Ракета самоуничтожилась по команде.

Если еще раз вернуться к «ракетной дуэли» 6 февраля 2019 года, то счет не в пользу США, а в пользу России: 2 к 1. С учетом наличия у МБР «Ярс» до шести боевых блоков, а у «Минитмен-3» только трех.