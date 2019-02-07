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В Чувашии ушёл в отставку министр транспорта

Политика

Владимир Иванов продержался на посту два года

Чебоксары, 7 февраля 2019, 17:20 — REGNUM  В правительстве Чувашии произошли очередные кадровые изменения. От должности министра транспорта освобождён Владимир Иванов. Соответствующий указ подписал сегодня, 7 февраля, глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Иванов сложил полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, проработав на посту два года. Решение принято «в связи с переходом на другую работу», говорится в указе.

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Напомним, в 24 декабря 2018 года в Чувашии был назначен исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Должность занял Алексей Грищенко, который ранее работал в строительных компания «Честр-Групп» и «ТУС». Он сменил на посту бизнесмена Владимира Михайлова, который проработал министром два года.

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Отставки и назначения
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