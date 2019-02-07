Четверг, 7 Февраля 2019 года
17:21:19 МСК

МИД РФ: сочетание санкций и предложений гумпомощи Венесуэле — верх цинизма

Политика

Сначала заблокировали венесуэльскую экономику, а потом предлагают гуманитарную помощь

Москва, 7 февраля 2019, 17:17 — REGNUM  Сочетание санкций против Венесуэлы с навязыванием ей международной гуманитарной помощи — верх цинизма, заявила 7 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это же верх цинизма: с одной стороны, вводить санкции, которые просто блокируют венесуэльскую экономику, а с другой стороны, предлагать помощь», — сказала Захарова.

Мария Захарова напомнила, что бедственное экономическое положение Венесуэлы спровоцировано санкционным давлением Вашингтона.

«Говорят о том, что под этой властью венесуэльцам живется плохо — так не вводите санкции! Дайте государству жить и развиваться и самому решать собственные проблемы, а не усугубляйте их», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ официально сообщил о подготовке в США операции по силовой смене власти в Венесуэле.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: США работают над силовым сценарием захвата власти в Венесуэле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить