МИД РФ: сочетание санкций и предложений гумпомощи Венесуэле — верх цинизма

Москва, , 17:17 — REGNUM Сочетание санкций против Венесуэлы с навязыванием ей международной гуманитарной помощи — верх цинизма, заявила 7 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это же верх цинизма: с одной стороны, вводить санкции, которые просто блокируют венесуэльскую экономику, а с другой стороны, предлагать помощь», — сказала Захарова.

Мария Захарова напомнила, что бедственное экономическое положение Венесуэлы спровоцировано санкционным давлением Вашингтона.

«Говорят о том, что под этой властью венесуэльцам живется плохо — так не вводите санкции! Дайте государству жить и развиваться и самому решать собственные проблемы, а не усугубляйте их», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ официально сообщил о подготовке в США операции по силовой смене власти в Венесуэле.

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