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МИД РФ: Москва ответит на враждебные действия Норвегии в Арктике

Политика

Норвегия строит базу для ядерных подводных лодок США в Северной Атлантике

Москва, 7 февраля 2019, 17:10 — REGNUM  Власти Российской Федерации не оставят без реакции враждебные действия Норвегии по эскалации напряженности в Арктике. Об этом сегодня, 7 февраля, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в 2019 году власти Норвегии планируют принять участие в в создании базы для атомных подводных лодок в Северной Атлантике — в районе норвежского городе Тромсе. Понятно, что базироваться там будут в том числе американские подводные лодки с ядерным оружием.

Предполагается, что в районе Тромсе будет построен отдельный порт для приема атомных подводных лодок.

«Вопреки историческим традициям добрососедства, сотрудничества в арктическом регионе Осло продолжает курс на эскалацию напряженности, повышение рисков военной деятельности», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные действия Россия не оставит без реакции. Москва примет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

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