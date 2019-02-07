«Трудно, но конструктивно» — Юнкер и Мэй завершили переговоры по Brexit

Брюссель, , 17:10 — REGNUM Переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Брюсселе проходили «трудно, но конструктивно», 7 февраля передает агентство Reuters.

«Переговоры прошли в ключе совместной работы, направленной на достижение упорядоченного выхода Великобритании из ЕС», — сообщил журналистам представитель Юнкера Маргаритис Скинас.

Ожидается, что до конца февраля Мэй и Юнкер ещё раз встретятся по вопросу Brexit. Соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза всё ещё нет.

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