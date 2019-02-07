МИД РФ: Скандал о помощи Голландии боевикам Сирии получил продолжение

Москва, , 17:09 — REGNUM При попустительстве правительства в Нидерландах действовали несколько исламских организаций, снабжающих террористические группировки в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В период с 2013 по 2017 годы при попустительстве правительства Нидерландов как минимум пять исламских организаций, зарегистрированных в Нидерландах в качестве НПО, оказывали так называемую «гуманитарную помощь» сирийским группировкам, которые фигурируют в национальных и международных списках террористических организаций», — заявила Захарова.

В их число вошли ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра, Хайят Тахрир аш-Шам (организации, деятельность которой запрещена в РФ), отметила официальный представитель МИД РФ.

«Эти так называемые благотворительные организации занимались не только поставками в Сирию гуманитарных грузов, естественно, военного назначения. Но и сбором пожертвований на так называемые «богоугодные дела», то есть на поддержку боевиков», — указала она.

В качестве доказательств голландские журналисты продемонстрировали кадры из лагеря боевиков ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ), указала дипломат.

На этих кадрах один из террористов даёт интервью, призывая к расправам над военнослужащими сирийской армии на фоне автомобиля скорой помощи с голландскими номерами, поставленного из Нидерландов якобы для одной из больниц в Алеппо.

«Собранные журналистами материалы переданы в прокуратуру Нидерландов, а деятельность пяти упомянутых НПО на сирийском направлении приостановлена», — добавила Захарова, отметив, что, впрочем, ни одна из них пока не запрещена.

Она также отметила, что этот сюжет не получает должного освещения в западных СМИ. Вскоре в Нидерландах начнётся соответствующее судебное разбирательство.

Ранее в Нидерландах разразился скандал в связи с поддержкой правительством этой страны сирийской оппозиции — в том числе группировок в Сирии, прямо причастных к террористическим актам. Нидерланды оказали «нелетальную помощь» в виде поставок обмундирования, пикапов, спутниковых телефонов на общую сумму 25 млн евро.

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