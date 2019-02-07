«Баш на баш» — эксперт об установлении границ между Дагестаном и Чечней

Махачкала, , 17:19 — REGNUM Обсуждение пограничного вопроса между Дагестаном и Чечней ведётся в очень тёплой, дружеской атмосфере. В рамках встреч между сторонами происходит корректный и уважительный предметный разговор о территориальной целостности республиканских границ. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля рассказал общественный деятель, член рабочей комиссии от Дагестана Шамиль Хадулаев.

Напомним, с начала 2019 года между Дагестаном и Чечней идёт процесс установления административных границ. Результатом работы должно стать внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о координатах границ субъектов. К настоящему моменту состоялись две официальные встречи: 23 января в Махачкале и 5 февраля в Грозном. Рабочие группы обеих республик возглавляют председатели парламентов: Хизри Шихсаидов (Дагестан) и Магомед Даудов (Чечня).

Первые лица республик при любом удобном случае повторяют, что работа ведётся честно, открыто, в атмосфере взаимоуважения. Политики и депутаты всякий раз подчёркивают отсутствие каких-либо споров и разногласий в определении административных границ. Однако, несмотря на это, не все жители Дагестана спокойно переживают данный вопрос. Беспокойство людей вызвано тем, что ранее «пограничный вопрос» привёл к конфликту между Чечней и Ингушетией и стихийным митингам в городе Магасе.

Шамиль Хадулаев также подчеркнул, что речь вовсе не идёт о том, чтобы одна из сторон передавала другой какие-либо значительные территории, а уж тем более — целые муниципальные районы. Обсуждение, по его словам, ведётся относительно небольших участков.

«Если какая-то часть склона дагестанской горы выходит на территорию Чечни, то этот участок по кромке подножия передаётся Дагестану. Если по анологии часть чеченской горы переходит на дагестанскую территорию, то она также в качестве компенсации достаётся Чечне. Как говорится, баш на баш», — рассказывает общественник.

Собеседник добавляет, что какие-либо изменения будут внесены при условии, что «дадут добро» главы муниципальных образований обеих республик. Чиновники должны рассмотреть предложения и дать ответы до 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по установлению границ между соседними субъектами по поручению президента Владимира Путина проводится по всей России. Дагестан проводит подобную деятельность также со Ставропольским краем и Республикой Калмыкия.

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