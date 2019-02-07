Четверг, 7 Февраля 2019 года
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США обещают всячески поддерживать стремление Украины в блок НАТО

Политика

Сроки вступления пока не оговариваются

Киев, 7 февраля 2019, 17:03 — REGNUM  Власти США будут всячески поддерживать стремление Украины вступить в военный блок НАТО. Об этом сегодня, 7 февраля, заявило посольство Соединенных Штатов в Киеве.

На официально странице посольства США в сети микроблогов Twitter американская дипмиссия поздравила украинский народ с голосованием в Верховной раде, которое «решительно закрепляет членство в НАТО как стратегический приоритет Украины».

Также в посольстве пообещали, что власти США и в дальнейшем будут всячески поддерживать стремление Украины вступить в Североатлантический альянс, и даже надеются однажды поприветствовать Украину в НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Верховная рада приняла поправки в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на членство в военном блоке НАТО и Европейском союзе.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс в НАТО и ЕС – предвыборный ход Киева, который усилит раскол в обществе

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