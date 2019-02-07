США обещают всячески поддерживать стремление Украины в блок НАТО

Киев, , 17:03 — REGNUM Власти США будут всячески поддерживать стремление Украины вступить в военный блок НАТО. Об этом сегодня, 7 февраля, заявило посольство Соединенных Штатов в Киеве.

На официально странице посольства США в сети микроблогов Twitter американская дипмиссия поздравила украинский народ с голосованием в Верховной раде, которое «решительно закрепляет членство в НАТО как стратегический приоритет Украины».

Также в посольстве пообещали, что власти США и в дальнейшем будут всячески поддерживать стремление Украины вступить в Североатлантический альянс, и даже надеются однажды поприветствовать Украину в НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Верховная рада приняла поправки в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на членство в военном блоке НАТО и Европейском союзе.

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