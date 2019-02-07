МИД РФ: США работают над силовым сценарием захвата власти в Венесуэле

Москва, , 17:00 — REGNUM США готовят сценарии силовой смены правительства в Венесуэле, заявила 7 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД России отметила, что в приграничных с Венесуэлой районах Колумбии резко возросла активность военных делегаций США, уже создающих там командный пункт для операции, которую они называют гуманитарной.

«Судя по активности американских военных делегаций, буквально наводнивших в последнее время регион, ведется детальная проработка вопроса всестороннего, в том числе логистического обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, США с самого начала поддержали попытку самозванного «временного президента» Хуана Гуайдо захватить власть в Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что истинной причиной вмешательства Вашингтона являются природные богатства страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуайдо попросил папу Франциска о помощи в решении кризиса в Венесуэле