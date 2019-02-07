Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Швеция продлил срок действия режим контроля на границах со странами Шенгена

Политика

Швеция — одна из немногих стран Евросоюза, которая по-прежнему проводит контроль на внутренних границах

Стокгольм, 7 февраля 2019, 16:55 — REGNUM  Правительство Швеции приняло решение продлить режим контроля с другими странами Шенгенской зоны до 11 мая 2019 года. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба министерства юстиции Швеции.

В шведском правительстве посчитали, что до сих пор существует угроза общественному порядку и безопасности в королевстве. В связи с этим и было принято решение о продлении режима контроля на границах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Швеции установили контроль на границах с другими странами Шенгенской зоны в ноябре 2015 года. Сделано это было из-за наплыва нелегальных мигрантов в Европейский союз и возросшим в связи с этим уровнем террористической угрозы.

«Полиция безопасности также по-прежнему оценивает уровень террористической угрозы как высокий», — сказано в заявлении Минюста Швеции.

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