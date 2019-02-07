Гуайдо попросил папу Франциска о помощи в решении кризиса в Венесуэле

Каракас, , 16:45 — REGNUM Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который по указанию из США провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Боливарианской республики, вслед за законно избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро обратился за посредничеством в урегулировании политического кризиса к папе Римскому Франциску.

«Я призываю всех, кто может помочь нам, таких, как папа Римский и остальная часть дипломатии, внести вклад в прекращение узурпации, создание переходного правительства и проведение как можно скорее действительно свободных выборов в Венесуэле», — сказал Гуайдо в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

Напомним, ранее сегодня Мадуро заявил, что он направил письмо римскому первосвященнику с просьбой посодействовать «облегчению диалога» в Боливарианской республике.

В Ватикане пока не дали каких-то конкретных ответов на эти обращения, однако в службе печати Святого престола журналистам заявили, что глава Римской католической церкви оставляет за собой возможность проверить, существуют ли условия для посредничества Ватикана по разрешению политического кризиса в Венесуэле.

Ранее папа Римский, возвращаясь из Объединенных Арабских Эмиратов, заявил, что Ватикан может стать посредников в разрешении политического кризиса в Венесуэле, если об этом попросят обе стороны конфликта.

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